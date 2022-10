Cerveja de azeitona é 'primeira do mundo' e vira destaque na Sial Paris

Entre as bebidas consideradas inovadoras na Sial Paris de 2022, está uma feita com azeitona. A cerveja é espanhola e foi uma das finalistas do Sial Innovation, com direito a figurar na redoma onde estão os produtos que foram finalistas, entre 1,8 mil inscritos.

No grupo, estão as medalhas ouro, prata e bronze. O chimarrão argentino, por exemplo, com kit para estreantes, levou bronze. A cerveja de azeitonas tem uma coloração verde. É a Oliba Green Beer. "A primeira cerveja verde do mundo feita com azeitonas", diz o material de divulgação da empresa. A bebida tem 5% a

A ideia do produto teve boa receptividades entre integrantes da comitiva gaúcha na Sial, entre eles integrantes do Instituto de Tecnologia em Alimentos do Senai-RS (IST-Senai-RS). A gerente de Operações do IST-Senai-RS, Jussânia Gnoatto, citou que a bebida não tem glúten, o que é uma boa alternativa para quem tem intolerância ao glúten.

Jussânia chegou a falar com representantes da marca, mas a empresa não revela como é a elaboração. O bom é que a azeitona agrega mais nutrientes. Além de não ter glúten, tem bioativos. "Como é verde pod ser usada no Saint Patrick's Day", sugere Jussânia, para descontrair.