Brasileiros projetam vendas de US$ 500 milhões na Sial

As marcas brasileiras que estão expondo na Sial 2022, em Paris, que começou nesse sábado (15), projetam vendas de US$ 500 milhões, a partir de negócios que começam na maior feira de alimentos e bebidas do mundo. A projeção é da ApexBrasil, com base em estimativas feitas por quase 130 empresas presentes este ano na Sial. A feira vai até quarta-feira (19) no complexo Nord Villepinte.

O Brasil está entre os 10 países com maior presença na Sial 2022, em Paris. Segundo a organização da Sial, o Brasil está em sétimo lugar na lista com mais inscritos, entre todos os segmentos, de expositores a visitantes. A comitiva brasileira é a maior na história de participação na feira, que está completando quase 60 anos e acontece de dois em dois anos.

"O Brasil traz diversidade de produção, não é só soja e carne, com quase 130 empresas no estande da ApexBrasil. Todos estão muito animados", comenta o diretor de Negócios da Apex-Brasil, Lucas Fiuza.

O diretor cita que é o maior grupo de empresas que o organismo já trouxe para a feira, que ocupam quase 2 mil metros quadrados na feira. As marcas estão no estande do Brasil e em áreas como o pavilhão das carnes, onde estão indústrias de processamento de proteína animal.

"O valor de US$ 500 milhões é o mínimo que se espera entre pedidos no ato, aqui na feira, e nos 12 meses seguintes", explica Fiuza.

Segundo a Federação das Indústrias do RS (Fiergs), que organiza e prepara a participação pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), são 225 participantes este ano. No grupo, estão 100 empresas que estão presentes graças ao apoio da CNI/Sebrae, 85 pela ApexBrasil e 40 pelas duas associações ligadas à proteína animal, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec), e Associação BPA, de frangos e suínos). Também há brasileiros que participam de forma individual.

O Estado tem o maior grupo, com mais de 40 pessoas no pool da comitiva. A feira vai até quarta-feira (19). A organização espera que mais de 300 mil pessoas visitem a Sial.