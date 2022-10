Loja que cria 'amigos' de pelúcia montará primeiro hotel temático para crianças no Brasil

Depois de criar amigos em forma de bichinhos de pelúcia, uma marca de varejo gaúcha que não para de multiplicar pontos físicos país afora vai montar o primeiro hotel temático para crianças do Brasil. Onde? Só podia ser em Gramado, na Serra Gaúcha, onde complexos de lazer ligados à experiência se disseminam também sem parar. Agora é a vez da Criamigos apresentar seu universo.

O que crianças e adultos já veem no canal de vídeo da marca, onde os episódios do Clubinho Criamigos já teve mais de 5 milhões de visualizações, vai ser literalmente transportado para o mundo real, explica uma das sócias fundadoras da marca Veronicah Sella. O hotel temático vai se chamar Criamor, referência direta ao mundo dos personagens.

"O Criamor vai aumentar mais o vínculo da marca, que vai ficar mais conhecida e vai gerar mais consumo em todas as franquias", aposta Veronicah, que teve a ideia do negócio junto com a sócia Natiele Krassmann, na volta da maior feira de varejo do mundo, a NRF Retail Big Show, em Nova York, em 2016.

Veronicah voltou este ano para Nova York para mais uma NRF, na comitiva do Sebrae-RS e entidades gaúchas, acompanhada pela coluna Minuto Varejo, e voltou com mais referência e inspirações para montar o que ela chama de "complexo de entretenimento".

"O hotel é onde vivem os personagens. Vamos levar o universo do desenho, no digital, para o físico", adianta Veronicah.

O Criamor vai nascer da transformação do antigo centro de treinamento da Faurgs/Ufrgs, na área central de Gramado, que foi locado pela marca. São 8 mil metros quadrados de área. As obras devem começar em novembro, e o plano é abrir no primeiro semestre de 2024, revela a sócia fundadora.

O investimento é estimado em R$ 100 milhões, a maior parte do aporte será bancada com recursos próprias e outra por meio da captação de investidores. O lançamento do projeto ocorre até começo de novembro.

Um desejo embala as duas empreendedoras: que a Criamigos seja conhecida no mundo. Veronicah e a sócia mergulharam no mundo de quem já comprou os bichinhos ou conhecer. "Descobrimos que 80% deles são fãs da marca. É o que acontece com Apple e outras muto conhecidas: quando a pessoa é fã, ela confia e quer mais", resume Veronicah.

A Criamigos vai ganhar mais seis lojas até dezembro: quatro em São Paulo - Pátio Paulista, Jardim Sul, Jundiai e Campinas Iguatemi; e duas no Distrito Federal - ParkShopping e DF Plaza. A mais recente abriu em Manaus, elevando a presença para 21 estados, além do DF.

Dos 34 franqueados, 28 tem mais de uma loja, o que explica a rápida expansão, comenta a sócia.

Em 2023, a rede quer chegar a 80 pontos.