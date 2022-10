Tradicional restaurante de Porto Alegre se muda e demolição de prédio atrai atenção

Um dos points de prato feito bom e barato de Porto Alegre se mudou e a antiga sede está sendo demolida. A destruição do antigo imóvel do Da Domingos e de sobrado vizinho chama a atenção na manhã desta quarta-feira (5) no bairro Santana.

O Da Domingos, que funcionava na rua Santana, nº 1.332, está se mudando para a avenida Protásio Alves, reabre nesta quinta-feira (6), como informa o estabelecimento no perfil do Facebook.

Os moradores apostam que os escombros darão lugar a uma farmácia. “Queria que fosse um mercado, já tem farmácia demais no entorno, tem duas mais para cima e outras perto”, comenta uma moradora, que assistia à frenética demolição. Os trabalhadores que fazem a operação dizem que, em até quatro dias, os dois imóveis estarão no chão.

A coluna Minuto Varejo busca informações para confirmar se será realmente uma farmácia e de qual bandeira. A aposta da vizinhanca, já saudosa e se sentindo órfã do antigo restaurante com prato feito e fila para entrar aos sábados, é que será mais uma filial da São João, quarta maior rede do País.