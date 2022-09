Catarinense Cassol Centerlar abre terceira loja no Estado em 2022

Maior rede de venda de materiais de construção dos três estados do Sul e uma das maiores do Brasil, a catarinense Cassol Centerlar vai abrir sua terceira loja este ano no Rio Grande do Sul. A unidade inaugura neste sábado, em Canoas, e será a oitava operação da varejista no Estado.

Com a unidade, a rede chegará a 27ª loja no Sul do País. Outras quatro virão em 2023 para o Estado, já havia adiantado o CEO, Rodrigo Seara Cassol, à coluna Minuto Varejo. As lojas serão em Santa Cruz do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Capão da Canoa, que será a primeira no Litoral Norte. Os pontos em Santa Cruz do Sul e São Leopoldo abrem no primeiro trimestre do ano que vem.

A unidade de Canoas tem 3 mil metros quadrados de área de venda e será a primeira unidade do que o grupo chama de Park Mall, um complexo com múltiplos varejos. Além da âncora da bandeira, o complexo terá espaço para mais 65 operações.

O investimento na área chegará a R$ 30 milhões, sendo R$ 15 milhões da loja. O futuro Park Mall Canoas fica na avenida Boqueirão, 1389, esquina com a avenida Farroupilha, que passa em frente ao ParkShopping.

Ao lado da nova área do varejo de materiais de construção está sendo implantada a primeira unidade do atacarejo Fort Atacadista, também de Santa Catarina, que terá outro ponto em Porto Alegre, na Zona Norte. Ao lado do Fort, a rede Havan, outra catarinense, também deve se instalar.