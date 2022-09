Zaffari coloca placa em novo supermercado e prepara abertura

Quando vai abrir? A pergunta é inevitável para quem passa pela avenida Lucas de Oliveira, no bairro Mont'Serrat, zona nobre de Porto Alegre, onde um novo supermercado está prestes a estrear. A bandeira já foi até colada, de improviso, na parede do número 740: Zaffari.

A assinatura não é novidade para moradores e mercado varejista. O que falta é saber o dia que começa a funcionar o Zaffari onde foi um Nacional, ex-Walmart, ex-BIG e agora Carrefour.

A coluna Minuto Varejo questionou nesta quarta-feira (21) a Companhia Zaffari, que pertence ao grupo Zaffari, sobre o dia ou mês de inauguração da nova loja e aguarda retorno.

Tudo indica, pelas condições do imóvel transformado em Zaffari da Lucas, como já é chamado, estreia até outubro. Na prefeitura da Capital, o pedido de Habite-se para ter operação já deu entrada, mas ainda não foi liberado, segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus).

Nos últimos 30 dias, a evolução da obra foi acelerada. Os tapumes foram removidos recentemente do lado da avenida e da rua Pedro Ivo. Os trabalhadores se concentram nos acabamentos de calçadas e acessos.

A obra, que agora pronta não lembra em nada a antiga unidade do Nacional, envolveu aporte de R$ 5,1 milhões, segundo dados do registro do projeto para licenciamento na Smamus. A área construída chega a 2,6 mil metros quadrados. Também são previstos quatro espaços para lojas, como se vê em outras filiais da bandeira, que costumam ser ocupadas por farmácia, lavanderia e outros varejos de conveniência.

A fachada, com tijolos á vista e grandes vidraças escuras seguem o estilo das últimas lojas de rua abertas pelo Zaffari. O padrão estreou com a filial da avenida Juca Batista, no bairro Hípica, em operação desde 2017.

Depois veio o Zaffari Lindoia, também ex-Nacional , que abriu em junho de 2021. Na mesma semana, outra filial passou a funcionar no Bourbon Teresópolis, na avenida Aparício Borges, em direção à Zona Sul.

Depois de entregar a unidade no Mont'Serrat, o Zaffari deve se dedicar a outro ponto "herdado" do Nacional. Terreno e imóvel na avenida Wenceslau Escobar foram comprados em leilão em 2017, após a bandeira concorrente fechar no ponto. A mobilização para dar início às obras foi prevista para começar em setembro ainda.

"O início das demolições devem começar em setembro, enquanto são concluídos os projetos executivos", explicou a rede, em nota para o Minuto Varejo.

O grupo tem 10 projetos para a Capital , maior parte em andamento.

O investimento será de quase R$ 20 milhões. Serão gerados 200 empregos diretos e mais 200 indiretos na execução. Além do mercado, outras 12 lojas serão abertas.