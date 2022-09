Shopping de Porto Alegre exibe réplica de novo caça da FAB

Shopping centers apostam cada vez mais em atrações que podem atrair fluxo. O BarraShopingSul, na Zona Sul, em Porto Alegre, apostou no público que curte o segmento de aviação. Já está em exposição a réplica da aeronave de caça multimissão F-39 Gripen, modelo que fará parte da Força Aérea Brasileira (FAB).

A réplica fica até dia 29 em área na praça Rosa dos Ventos, situada no Nível Jockey, no primeiro piso. A visitação é gratuita.

O modelo é feito em fibra de vidro, madeira e metal e tem as mesmas dimensões do caça verdadeiro. São 15 metros de comprimento, oito de largura e quatro de altura. A fabricante do caça real, a sueca SAAB, montou o exemplar para exibição.

Segundo o BarraShoppingSul, o público vai conhecer "os detalhes do mais novo caça da Força Aérea Brasileira, ficando por dentro de funcionalidades".

O legal é que as pessoas podem entrar na cabine da aeronave, para ter a experiência dos pilotos. É permitido fazer fotos. Para esta experiência de graça, é preciso apenas resgatar o ingresso através do aplicativo Multi. Em média, o tempo no cockpit é de 10 minutos.

A exposição pode ser conferida de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.