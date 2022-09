No Ponto: Casa Bauducco, DC Shopping, Panvel, Casas Bahia e Cotrijal

A Casa Bauducco, que integra grupo dono dos produtos Bauducco, planeja expansão em Porto Alegre. A empresa tem 100 lojas abertas no País e quer chegar a 130 unidades este ano ainda. São três no Estado - duas na Capital (Pucrs e Aeroporto Salgado Filho) e em Gramado. "Estamos à procura de franqueados", avisa Renata Rouchou, diretora de Expansão. O investimento vai de R$ 180 mil a R$ 600 mil, dependendo do formato de loja. O DC Shopping amplia mais seu leque de operações. No próximo dia 22 de setembro, inaugura oficialmente as quadras de Beach Tennis e a lavagem de carros Ultraclean. O investimento das novidades supera R$ 500 mil. A Panvel integrou ambientes físico e digital e uma cesta omni. "A cesta passa a ser do cliente e não mais do canal. A integração permite que ele comece a compra no app e termine na loja física, se desejar, com os mesmos benefícios e a atenção aos seus pontos de fidelidade", explica Alexandre Arnold, diretor de TI da Panvel. Casas Bahia desembarcou em mais uma cidade gaúcha, desta vez em Canela, polo turístico e que atrai mais bandeiras nacionais. A filial fica na avenida Júlio de Castilhos, 61. A Casas Bahia Canela é a 31ª unidade no Estado. A Cotrijal, gigante cooperativa do agro, vai abrir filial de seu varejo (supermercado mais loja) em Marau, perto de Passo Fundo. Seleção para 90 vagas começou pelo [email protected]