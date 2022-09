Zaffari lidera preferência de consumidores na hora das compras

Pesquisa que acaba de ser divulgada chancela o que já é uma percepção entre gaúchos, mesmo para quem não tem a marca na cidade. A rede de supermercados porto-alegrense Zaffari lidera a preferência dos consumidores na hora das compras. A bandeira lidera em pesquisa que analisou o comportamento em todo o País e que acaba de ser divulgada. Foi avaliada a relação com 38 marcas, entre elas varejistas de ponto físico e digital.

O Zaffari, maior em receita no Rio Grande do Sul, segundo o ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), desponta em quatro aspectos avaliados: variedade e qualidade, disponibilidade, one-stop shop (resolve a compra em uma só parada) e experiência. Em 2021, quando foi feita a primeira rodada, a varejista já havia ficado na liderança.

Os resultados estão na edição de 2022 do IPCon, versão brasileira do Retailer Preference Index (RPI), um estudo global realizado pela Dunnhumby em vários países para medir as atitudes, comportamentos e conexões dos clientes com os varejos, explica a empresa no relatório completo da pesquisa.

Outro detalhe, é que as lojas da Companhia Zaffari, que pertence ao grupo Zaffari, dono também de shopping centers, são as mais visitadas na Região Sul.

A pesquisa mostra que as redes regionais se saíram melhor que grandes nomes nacionais. A posição geral é calculada com base na conexão emocional dos clientes com as marcas (50%) e pelo efetivo comportamento de consumo (25% gastos dos clientes, 25% market share dentro do mercado montado onde a marca está presente), detalha a consultoria.

"Por estarem mais próximas dos consumidores, terem um histórico de relacionamento (muitas vezes de décadas) e se preocuparem em ajustar a comunicação e o mix de produtos às características de seus clientes, essas redes conseguem se sobressair", explica a Dunnhumby, em seu site.

O varejo supermercadista continua sendo um segmento marcado pela forte presença de operadores regionais, que entendem muito bem o comportamento dos clientes da região e estabeleceram, ao

longo de décadas, relacionamentos fortes com o público.

Outro detalhe que chama a atenção do novo IPcon é que nenhum varejista 100% digital (Amazon e Mercado Livre, para citar as duas gigantes) estão no Top 10.

Mais de 10 mil consumidores foram entrevistados no mapeamento, gerando mais de 17 mil avaliações de 47 redes brasileiras. Frente à primeira edição de 2021, que veio na carona da pandemia da Covid-19, abrangência cresceu, No ano passado, foram 38 varejistas e 6,8 mil respondentes e mais de 10 mil avaliações.

A pesquisa reforça um dado que cresce a cada dia na percepção do setor, que é retomada do ponto físico. Na comparação com a situação verificada em 2021, este ano indica que o número de lojas visitadas para comprar itens nos supermercados cresceu 51%, de 6,3 vezes na semana para 9,5 vezes.

supermercados

As 10 marcas preferidas para compras no Brasil

1ª Zaffari

2ª Assaí

3ª Muffato

4ª Mateus

5ª Mercado Livre

6ª Giassi

7ª Lojas Americanas

8ª Carrefour

9ª Nordestão

10ª Confor