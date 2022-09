Varejo gaúcho tem queda de 2,2% nas vendas em julho

As vendas do varejo do Rio Grande do Sul tiveram desempenho pior que o da média do Brasil, segundo últimos dados do IBGE. A Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada nesta quarta-feira (14), aponta queda de 2,2% no volume vendido em julho, frente a junho. O País também ficou no negativo, com recuo de 0,8% na média geral

O percentual reflete as vendas do comércio restrito, com supermercados até medicamentos e itens para casa e informática. No conceito ampliado, com materiais de construção e veículos e autopeças, a queda foi mais suave, de 0,1% em julho.

Frente a julho de 2021, o varejo restrito ficou no positivo, com variação de 0,5%. Já no ano, o acumulado é de elevação de 7,3%, e em 12 meses, de 4,5%.

O varejo ampliado teve maior queda frente ao mesmo mês do ano passado, de 2,1%. O acumulado desde janeiro é de alta de 2,6% em 12 meses de elevação de 1%.

Os dados por setores, que mostram a comparação apenas com julho de 2021, indicam que móveis e eletrodomésticos puxaram a queda, que chegou a 21,5%, aumentando o recuo, que foi de 9% em junho e de 10,5% em maio.

Outro setor que vinha tentando se recompor, após período da pandemia que afetou operação de lojas e fluxo nas ruas, o de tecidos, vestuário e calçados, também ficou no negativo, com tombo de 13,1%, depois de subir 10,1% em junho e 7,3% em maio. Junho ostentou um dos melhores desempenhos deste 2020, puxado pelas vendas do inverno.

Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação ostentaram a maior queda, de 33,9%, com menor queda frente a junho (-41,6%) e maio (-46%).

No movimento oposto, combustíveis e lubrificantes tiveram alta de 21,5% em julho, depois de 18,1% de elevação em junho e 15,8% em maio. Os hipermercados e supermercados seguem no sinal positivo, com alta de 4,9%, depois de subir 8,3% em junho e 5,7% em maio.