Panvel doa miniusina fotovoltaica para Apae de Eldorado do Sul

Dentro de ações sociais e sustentáveis, o grupo Panvel entregou uma miniusina fotovoltaica à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Eldorado do Sul. Segundo o grupo, a iniciativa segue "o compromisso com o meio ambiente e com a sustentabilidade", diz em nota.

A nova fonte de geração limpa vai possibilitar autonomia da Apae nos gastos com energia. A usina tem quatro módulos fotovoltaicos, com capacidade de produzir 226 kWh de energia por mês.

"Saúde e bem-estar são fundamentais à vida. Por isso abraçamos esta causa", comentou Maria Schneider, diretora de Pessoas, Cultura e Sustentabilidade da Panvel. A doação foi ainda resultado de uma ação interna pelo aniversário do grupo e que mobilizou funcionários na campanha Desafio Todos Bem.

A plataforma Todos Bem, lançada em 2020, reúne todos os compromissos da Panvel desde a fundação em 1967. O cuidado com o meio ambiente e com o futuro do planeta foi incorporado à ação.