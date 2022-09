Banrisul lança marketplace com cashback, pontos e pagamentos com Banricompras

Quem é cliente do Banrisul já tinha percebido uma nova opção no aplicativo do banco gaúcho: o Banrishopping. A instituição é mais uma no meio bancário tradicional a se render ao mundo dos marketplaces, dominado no Brasil por gigantes do varejo.

No fim de agosto, o Itaú lançou seu e-commerce, o Itaú Shop. Bradesco tem o shopfácil, e o Santander o Esfera_, para citar alguns exemplos entre os privados. Muitas fintechs, com marca a atuação eminentemente no front digital, já estão neste mercado.

Nesta segunda-feira (12), o Banrisul vai detalhar a estratégia do seu shopping digital ao mercado em evento em Porto Alegre e como espera que seja a atuação e o retorno do novo braço na relação com clientes e, claro, na captura de mas clientes.

Um dos atrativos do Banrishopping é que ele já nasce com o cashback, o dinheiro que volta para o consumidor em descontos que se tornaram mais comuns e que viram incentivo para converter vendas e fidelizar internautas, principalmente os mais adeptos ao e-commerce.

O Itaú Shop, por exemplo, largou sem o cashback e apenas aceitando cartão de crédito, sem permitir ainda o débito.

A plataforma também tem programa de pontos, outra estratégia de grandes marketplaces que segue a vertente de programas de fidelidade, e milhagem. Uma das abas é de viagens. Informação sobre as regras nesta seção indica que o banco tem acordo com a CVC Viagens. Os pontos geram milhas, que podem sem resgatadas em programas de companhias aéreas. São listadas Azul, Gol e Latam.

A área chamada de "Experiências" tem ofertas para shows, teatro, restaurantes, parques temáticos, esportes e beleza, como depilação.

Para correntistas da bandeira gaúcha, a novidade é o uso do cartão de débito, o Banricompras. Até então apenas clientes que têm cartões de crédito com bandeiras operadas pelo banco, como Visa ou Mastercard conseguiam comprar em sites. No Banrishopping, pode usar crédito e débito.

A plataforma tem diversas categorias de produtos, de eletrodomésticos e outros itens para casa à moda. A venda ocorre por redes varejistas conhecidas, como Casas Bahia, Ponto e Extra. Em moda, as categorias ofertadas são da Zattini e Netshoes, que também são marketplaces.

Para comprar, é exigido um cadastro de usuário.

"É mais um canal de vendas, como os das agências e aplicativo. Agora ficamos com o kit completo", resume o CEO da Banrisul Soluções em Pagamentos SA (a Vero), Luiz Gonzaga Veras Mota.

O CEO comentou que a demora do banco ingressar neste segmento combinou o ajuste da tecnologia e a nova condição sobre um item que era um ponto de risco. Segundo Mota, a responsabilidade pela operação era da empresa de adquirência.

"Agora mudou. A devolução do valor quando o consumidor desiste é do vendedor do produto. Entramos na nova geração (regra) e isso faz toda a diferença", conclui Mota.

Subadquirência cresce nas transações do banco

Mota comenta que outra frente de captação de transações são contratos com os chamados subadquirentes. São operações em outras regiões do País que utilizam a tecnologia e, claro, a segurança, e sistema para poder atuar com a captação.

"São operadores que atuam em nichos, como revendas de automóveis, oficinas mecânicas e emplacamento de veículos que precisam de uma adquirente de grande porte para dar suporte. A maquininha não é da Vero, mas do subadquirente", explica Mota.

Segundo o CEO, o segmento soma 30 clientes e responde hoje por 20% do valor das transações da Vero, são crescentes. O Banrisul repassa uma taxa menor do que a cobrada de estabelecimentos que usam a maquininha da Vero. "Não temos os custos de captação de clientes e marketing", diz Mota.

Nessa frente, o CEO explica que o banco é bem recebido porque, como são mercados fora do varejo gaúcho, onde o banco tem seu maior território e ganhos, não vira risco para, em algum momento, fazer a relação direta com os clientes finais dos segmentos. "Não concorremos com eles, como outras empresas de adquirência com atuação nacional".