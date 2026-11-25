A soberania digital ganha cada vez mais espaço nas discussões sobre segurança e dependência tecnológica. Acontecimentos recentes, desde falhas de sistemas de empresas de tecnologia a ciberataques que paralisaram operações das mais rotineiras, como o acesso a aplicativos de produtividade, até portos e aeroportos, comprovam o quanto esse tema é sensível. Para Marcos Lacerda, presidente da Suse para a América Latina, o código aberto é um instrumento importante para garantir liberdade de escolha, mas não representa, por si só, uma garantia de segurança.
Em entrevista ao Mercado Digital, ele fala sobre o cenário brasileiro, a procura das empresas por alternativas tecnológicas e os desafios que surgem no setor com o avanço da inteligência artificial.
Mercado Digital - Como o código aberto pode ajudar empresas e governos a reduzir a dependência de poucos fornecedores e preservar a soberania digital?
Marcos Lacerda - O código aberto devolve o controle para quem usa a tecnologia. Esse é o principal aspecto do papel do código aberto quando se fala de soberania. Você consegue ver o código, auditar, adaptar e, principalmente, não fica preso a uma única empresa para você continuar operando. Se o fornecedor muda a política comercial, preço, política de distribuição ou se decide, por qualquer razão, deixar de oferecer aquele serviço ou licença em um determinado país, você tem para onde correr caso tenha optado pelo software livre.
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