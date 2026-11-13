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Patricia Knebel

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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 18:32

Dependência de poucos sistemas amplia impacto, diz Avelino Zorzo

Empresa descartou relação dos problemas com cibersegurança, IA ou agentes

Empresa descartou relação dos problemas com cibersegurança, IA ou agentes

MANAN VATSYAYANA
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Nessa sexta-feira (13) à tarde, a Autoridade Portuária de Santos ainda trabalhava para recuperar o sistema depois que um ataque hacker derrubou os sistemas, a energia elétrica e o acesso a internet em toda área administrativa do porto.

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