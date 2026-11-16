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Patricia Knebel

Patricia Knebel

Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 00:25

Renúncia de CEO, espiã e dependência

Após polêmica, Nvidia anunciou a renúncia de seu presidente e CEO

Após polêmica, Nvidia anunciou a renúncia de seu presidente e CEO

AFP/Divulgação/JC
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Patricia Knebel
Patricia Knebel
Cada vez mais presente na pauta global, o setor de tecnologia conseguiu se superar nos últimos dias. Mas não pelos aspectos pelos quais costuma estar nos holofotes. São dias sombrios.

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