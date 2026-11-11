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Patricia Knebel

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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 15:59

Prêmio Inovação Porto Alegre, que acontece dia 30, reúne finalistas

Evento de ativação do Prêmio de Inovação de Porto Alegre

Evento de ativação do Prêmio de Inovação de Porto Alegre

Pedro Piegas/PMPA/Divulgação/JC
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No dia 30 de novembro, às 17h, na Arena South Summit, no Tecnopuc, serão conhecidos os vencedores do já tradicional Prêmio Inovação Porto Alegre 2026.

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