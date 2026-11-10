Porto Alegre lança solução de IA para atendimento no 156

A inteligência artificial assume uma nova função na relação entre a Prefeitura de Porto Alegre e a população. A Central do Cidadão 156 passa a contar com a Sol, uma assistente virtual que promete ajudar os cidadãos a solicitar serviços e buscar informações.

Apresentado nesta terça-feira (10), no Instituto Caldeira, o projeto prevê atendimento por conversa pelo WhatsApp, sem a necessidade de navegar por menus ou digitar números, com funcionamento 24 horas por dia, inclusive em finais de semana e feriados.

A ferramenta estará disponível a partir desta quarta-feira (11), permitindo que a população converse em linguagem acessível para tirar dúvidas, consultar informações oficiais e acompanhar protocolos de serviços solicitados. É possível, por exemplo, esclarecer dúvidas sobre guias do IPTU ou horários de ônibus.





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“A Sol será capaz de compreender a solicitação, resolver demandas e encaminhar os casos que exigirem atenção especializada a um atendente humano”, explicou a secretária municipal de Transparência e Controladoria, Mônica Leal. Nesta primeira etapa, o atendimento será feito pelo WhatsApp. A previsão é ampliar o serviço posteriormente para canais de voz e outras plataformas.

Para iniciar a conversa, basta escrever o que precisa, com as próprias palavras, e receber respostas baseadas no conteúdo oficial da Prefeitura. Também é possível enviar mensagens de áudio pelo WhatsApp. Para acessar, é só enviar mensagem ao número do 156 pelo (51) 3433-0156.

O projeto é desenvolvido pela prefeitura, por meio da Secretaria de Transparência e Controladoria, em conjunto com o consórcio POA Digital.

O prefeito Sebastião Melo defendeu que a inovação precisa produzir resultados concretos para a população. Ele também reforçou que a modernização dos serviços municipais deve acompanhar o desenvolvimento tecnológico da cidade, ou seja, as secretarias precisam estar com os dados prontos para que a Sol possa ser mais efetiva.

“Estamos acompanhando o que o Tecnopuc está fazendo, o Tecnosinos, o Instituto Caldeira, porque nós somos uma cidade tecnológica. A gente faz inovação para fora e para dentro. Não posso ter uma máquina enferrujada da prefeitura e ver uma cidade que está bombando lá fora”, destacou.

A infraestrutura tecnológica da Sol é operada pela Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa). “Toda a infraestrutura onde roda a solução é a da instituição. A solução está no nosso data center e somos responsáveis por garantir toda a operação”, explica o diretor técnico da Procempa, Thiago Ribeiro. Para ele, a Sol representa mais um avanço na aplicação da tecnologia aos serviços públicos municipais. “Hoje Porto Alegre é referência em tecnologia para o serviço público nacional”, aponta Ribeiro.

Durante o evento, também foi anunciado o Mapa Inteligente, ferramenta que reunirá as demandas e os pedidos de informação recebidos pelo 156, organizados por bairros e regiões. A ferramenta será de uso interno de secretários, permitindo que equipes municipais visualizem a distribuição dos problemas por bairros e direcionem os atendimentos conforme as necessidades.

As próximas etapas já estão sendo traçadas. De acordo com Adriana Gambino, coordenadora da Diretoria de Transparência e Cidadania, o próximo passo é ampliar a autonomia da Sol. A expectativa é que, futuramente, a própria inteligência artificial consiga abrir protocolos e conduzir determinados serviços do início ao fim, sem a necessidade de encaminhamento a um atendente. “Os serviços serão resolvidos diretamente pela Sol, do início ao fim”, projeta Adriana.