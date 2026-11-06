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Patricia Knebel

Patricia Knebel

Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 18:39

Inovação cresce no Sul, mas Lei do Bem é pouco usada

Das 58,5 mil empresas tributadas pelo Lucro Real na Região Sul, apenas 3% a acessam instrumento

Das 58,5 mil empresas tributadas pelo Lucro Real na Região Sul, apenas 3% a acessam instrumento

AdobeStock/Divulgação/JC
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Patricia Kneb
O número de registros de propriedade intelectual cresceu cerca de 87% na Região Sul do Brasil entre 2015 e 2023, acima dos 64,7% registrados na média nacional no mesmo período, porém, em sua grande maioria sem acesso à Lei do Bem, principal incentivo fiscal federal para empresas que investem em pesquisa, desenvolvimento e inovação.

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