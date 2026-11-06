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Patricia Knebel

Patricia Knebel

Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 18:31

NoHarm.ai é finalista em prêmio de empreendedorismo social

Os irmãos Henrique Dias e Ana Helena Ulbrich, cofundadores da NoHarm.ai

Os irmãos Henrique Dias e Ana Helena Ulbrich, cofundadores da NoHarm.ai

NoHarm.ai/Divulgação/JC
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A NoHarm.ai, instituição sem fins lucrativos com sede no Tecnopuc, em Porto Alegre, está entre os seis finalistas da 22ª edição do Prêmio Empreendedor Social.

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