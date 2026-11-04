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Patricia Knebel

Patricia Knebel

Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 13:04

As pessoas estão se tornando criadoras de software, aponta Sam Altman

Fundador da OpenAI dividiu o palco com Clay Magouyrk, CEO da Oracle, em Las Vegas

Fundador da OpenAI dividiu o palco com Clay Magouyrk, CEO da Oracle, em Las Vegas

Oracle/Divulgação/JCo
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Patricia Knebel
Patricia Knebel
De Las Vegas,


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