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Patricia Knebel

Patricia Knebel

Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 17:49

O ERP como conhecemos atualmente acabou, diz líder da NetSuite

Evan Goldberg anunciou novidades durante o Suite World 2026, em Las Vegas

Evan Goldberg anunciou novidades durante o Suite World 2026, em Las Vegas

Oracle/Divulgação/JC
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Patricia Knebel
Patricia Knebel
De Las Vegas,

O ERP acabou. Ou, mais precisamente, o modelo de sistema de gestão como as empresas conhecem hoje está chegando ao fim. O alerta foi feito por Evan Goldberg, fundador e vice-presidente executivo da Oracle NetSuite, durante painel no SuiteWorld 2026, realizado nesta semana em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A transformação está relacionada ao implemento da inteligência artificial nos processos corporativos. Agora, os sistemas passam a contar com agentes capazes de interpretar informações, apoiar decisões e executar tarefas.

“O ERP tradicional está se transformando em um ERP autônomo. E o que significa isso? É trazer autonomia para os processos, otimizar recursos. Quando a gente usa a IA para apoiar essas análises e o trabalho que vem depois, as empresas têm um ganho gigante”, afirma Amanda Vidmontas, diretora de vendas e renovações da Oracle NetSuite para a América Latina.

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