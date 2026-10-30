Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMercado Digital
Mercado Digital
Patricia Knebel

Patricia Knebel

Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 16:57

Nvidia e Oracle expandem parceria

Colaboração ampliada oferece infraestrutura para o trabalho intensivo

Colaboração ampliada oferece infraestrutura para o trabalho intensivo

Oracle/Divulgação/JC
Compartilhe:
Patricia Knebel
Patricia Knebel
De Las Vegas,

A Nvidia e a Oracle anunciaram planos para expandir os Superclusters da Oracle Cloud Infrastructure (OCI) com sistemas Nvidia Vera Rubin NVL72 para escala de vários gigawatts.

Notícias relacionadas