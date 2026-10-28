Evan Goldberg fala sobre nova era da IA e desafios de liderança

De Las Vegas,
Domingo. 25 de outubro. 20 minutos. Esse era o tempo que eu teria para uma entrevista exclusiva do Mercado Digital com Evan Goldberg, fundador e EVP da Oracle NetSuite
, para falar sobre negócios, liderança e essa nova era inaugurada pela potência da Inteligência Artificial (IA). A conversa aconteceu no primeiro dia do Suite World 2026, em Las Vegas (EUA).
Evan criou a empresa em uma ligação de cinco minutos em 1998. A operação, que começou como um pequeno escritório acima de um salão de cabeleireiro, tornou-se hoje uma organização global que atende a mais de 44 mil clientes em 219 países
. A missão segue a mesma: fornecer um sistema na nuvem que ajude as empresas a crescer. O que mudou foi a presença da IA. “É como se estivéssemos começando de novo", disse.
Ele preside o conselho da V Foundation for Cancer Research
, uma das principais entidades de apoio a pesquisas de ponta sobre câncer. Além disso, unindo sua paixão pelo esporte — especificamente o squash — e pela educação, ele foi um dos fundadores da Squash on Track
, um programa extracurricular sem fins lucrativos voltado para jovens de comunidades carentes.LEIA MAIS: Oracle coloca confiança no centro do avanço da IA corporativa
Nessa conversa, ele falou sobre o Brasil
, o poder da tecnologia e os desafios que os líderes enfrentam diante de tantos desafios. “Recebemos sinais de todos os lados. As pessoas esperam que a gente indique quais são as decisões certas, como a organização deve mudar e como pode continuar fiel ao que já fazia. Essas decisões são mais difíceis do que nunca, e isso coloca muita pressão", admite.Mercado Digital: Você esteve no Brasil no ano passado. Como tem sentido a evolução do mercado brasileiro nessa jornada da IA?Evan Goldberg:
Do ponto de vista dos negócios, o Brasil
é uma economia incrível, com empresas extraordinárias. É um mercado muito dinâmico, com muitas mudanças e muita empolgação. Isso é bom para a NetSuite, porque atendemos empresas que estão mudando o mundo de muitas maneiras diferentes. É uma economia obviamente muito grande e, por isso, é ótimo estarmos presentes.Mercado Digital: Como você avalia a evolução das empresas brasileiras na adoção da inteligência artificial?Goldberg:
Uma das ferramentas que disponibilizamos é o AI Connector
, serviço que permite utilizar o NetSuite com Claude, ChatGPT
e outras ferramentas de inteligência artificial. Muitas empresas brasileiras já estão adotando esses recursos e fazendo coisas excelentes. Estamos vendo movimentos semelhantes em organizações de todo o mundo: elas economizam tempo e dinheiro. Muitas tarefas que antes exigiam trabalho manual, planilhas e outros processos desse tipo estão sendo automatizadas, permitindo que as equipes dediquem mais tempo a atividades com maior impacto nos negócios.Mercado Digital: Qual foi a evolução mais significativa do NetSuite no último ano?Goldberg:
Uma das novidades mais empolgantes que estamos apresentando é a possibilidade de utilizar o Ask Oracle
nos painéis de gestão. Com ele, o usuário pode montar um painel inteiro com as informações que deseja acompanhar diariamente, usando inteligência artificial e linguagem natural.
Você pode simplesmente dizer: “Nesta parte do meu painel, quero ver as dez últimas vendas que fiz acima de US$ 1 mil
”. Em outra área, pode pedir para visualizar a tendência mensal dos gastos com determinada categoria de materiais. Na prática, o profissional pode solicitar aquilo de que precisa para administrar o negócio.
A inteligência artificial atualiza as informações continuamente. Quando você chega ao trabalho pela manhã, ela consulta o sistema e apresenta os resultados. Assim, é possível personalizar o painel de acordo com as necessidades de cada pessoa.Mercado Digital: O que vem a seguir, especialmente em relação aos agentes de IA?Goldberg:
O próximo passo é fazer com que os agentes executem tarefas. O painel não vai apenas mostrar métricas e números. Ele poderá dizer: aqui estão as coisas que fizemos por você enquanto você dormia. O sistema poderá informar, por exemplo: “Resolvemos estas aprovações. Aqui estão as informações de que você precisa. Agora, decida se realmente quer aprovar isso”. O agente terá feito a pesquisa necessária e preparado o material para a decisão. Também poderá identificar exceções que considere fora do padrão e perguntar: “Você quer que as corrijamos?”.
Isso se transforma em uma espécie de conversa. Os agentes apresentam situações sobre as quais o usuário pode agir, solicitam sua aprovação e, então, executam as ações autorizadas. O sistema passa a funcionar como uma espécie de colaborador e assistente de confiança, algo que acredito que todos valorizariam em seu trabalho.Mercado Digital: Qual é o principal obstáculo à adoção da IA pelas empresas? Goldberg:
A confiança é a principal barreira à adoção. Estamos tentando superá-la fornecendo um contexto adequado à inteligência artificial. Todas as informações sobre a empresa armazenadas no NetSuite constituem um contexto importante. O conhecimento que acumulamos ao longo de 28 anos sobre como as empresas funcionam e como o NetSuite opera dentro delas também contribui para esse processo.
Isso nos permite começar a disponibilizar esses recursos para todos os usuários e funcionários de uma organização, com mais confiança na precisão das respostas fornecidas pela IA.Mercado Digital: Os líderes empresariais mais receosos ou mais empolgados com essa nova fase da IA?Evan Goldberg:
Acho que eles estão realmente empolgados. Muitos líderes observam tudo isso de uma perspectiva mais ampla e enxergam o enorme potencial da tecnologia. Mas as pessoas que executam as tarefas que estamos tentando melhorar precisam ver a IA em ação e perceber que ela realmente as ajuda a fazer seu trabalho melhor.
Os líderes podem estar muito otimistas, mas queremos que também comecem a ouvir dos funcionários: “isso realmente está funcionando para mim. Seu otimismo é justificado”. Nosso trabalho é ajudar todos dentro das empresas a perceber o valor dessas ferramentas.
Esperamos que os líderes possam dizer: “Não apenas acredito nisso, como também tenho evidências concretas de que a IA está nos ajudando a alcançar nossos objetivos de maneira mais rápida e fácil”.Mercado Digital: A NetSuite foi criada em 1998. Se você estivesse começando a empresa hoje, com as ferramentas de IA disponíveis, o que faria diferente?Goldberg:
A missão geral teria sido a mesma: ajudar os empreendedores a ter sucesso, oferecendo ferramentas às quais antes não tinham acesso, especialmente quando eram pequenas empresas. Queríamos retirar de suas responsabilidades algumas tarefas manuais do dia a dia, para que pudessem se concentrar no que é importante.
Mas, teríamos essas ferramentas poderosas, que talvez nos permitissem fazer ainda mais pelas empresas. Agora, estamos aproveitando esses recursos praticamente da mesma maneira que teríamos feito naquela época. É como se estivéssemos começando a empresa novamente, em certa medida, com todo esse novo poder ao qual não tínhamos acesso antes.Mercado Digital: Em um cenário de tantas possibilidades e mudanças rápidas, qual capacidade se tornou mais importante para quem lidera? Goldberg:
Como líder, você recebe sinais de todos os lados. As pessoas esperam que você indique quais são as decisões certas, como a organização deve mudar e como pode continuar fiel ao que já fazia. Essas decisões são mais difíceis do que nunca, e isso coloca muita pressão sobre os líderes.
Acredito que a capacidade de manter o foco, mesmo diante de tantas distrações, e de saber quando fazer algo de uma nova maneira e quando não fazer isso se tornou mais importante do que nunca. É necessário ignorar parte do ruído, mas não todo ele, porque algumas informações são realmente importantes. Mercado Digital: Como distinguir o ruído das oportunidades que realmente merecem atenção?Goldberg:
Você precisa ser muito fiel à visão e à missão da sua organização. Também não pode assumir coisas demais nem abraçar muitas novidades ao mesmo tempo. É preciso manter consistência em relação aos objetivos e avaliar quais iniciativas vão fazer você avançar mais rapidamente. A pergunta é: isso realmente vai me levar mais longe ou é apenas algo interessante de ter? Vai acelerar meu progresso de verdade?
Você precisa avaliar tudo porque quer continuar avançando em direção à sua estrela-guia. Algumas coisas vão levar você para um lado, outras para outro. Nada vai levar você diretamente ao destino. Mas as iniciativas que vão impulsionar você mais rapidamente em direção a essa estrela-guia são aquelas nas quais deve apostar e investir mais. As demais podem ficar para depois.