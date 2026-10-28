Evan Goldberg fala sobre nova era da IA e desafios de liderança

A conversa aconteceu no primeiro dia do Suite World 2026, em Las Vegas (EUA).

De Las Vegas,Domingo. 25 de outubro. 20 minutos. Esse era o tempo que eu teria para uma, para falar sobre negócios, liderança e essa nova era inaugurada pela potência da Inteligência Artificial (IA).Evan criou a empresa em uma ligação de cinco minutos em 1998. A operação, que começou como um pequeno escritório acima de um salão de cabeleireiro, tornou-se hoje uma organização global que atende a mais de. A missão segue a mesma: fornecer um sistema na nuvem que ajude as empresas a crescer. O que mudou foi a presença da IA. “É como se estivéssemos começando de novo", disse.Ele preside o conselho da, uma das principais entidades de apoio a pesquisas de ponta sobre câncer. Além disso, unindo sua paixão pelo esporte — especificamente o squash — e pela educação, ele foi um dos fundadores da, um programa extracurricular sem fins lucrativos voltado para jovens de comunidades carentes.Nessa conversa, ele falou sobre o, o poder da tecnologia e os desafios que os líderes enfrentam diante de tantos desafios. “Recebemos sinais de todos os lados. As pessoas esperam que a gente indique quais são as decisões certas, como a organização deve mudar e como pode continuar fiel ao que já fazia. Essas decisões são mais difíceis do que nunca, e isso coloca muita pressão", admite.Do ponto de vista dos negócios, oé uma economia incrível, com empresas extraordinárias. É um mercado muito dinâmico, com muitas mudanças e muita empolgação. Isso é bom para a NetSuite, porque atendemos empresas que estão mudando o mundo de muitas maneiras diferentes. É uma economia obviamente muito grande e, por isso, é ótimo estarmos presentes.Uma das ferramentas que disponibilizamos é o, serviço que permite utilizar o NetSuite come outras ferramentas de inteligência artificial. Muitas empresas brasileiras já estão adotando esses recursos e fazendo coisas excelentes. Estamos vendo movimentos semelhantes em organizações de todo o mundo: elas economizam tempo e dinheiro. Muitas tarefas que antes exigiam trabalho manual, planilhas e outros processos desse tipo estão sendo automatizadas, permitindo que as equipes dediquem mais tempo a atividades com maior impacto nos negócios.Uma das novidades mais empolgantes que estamos apresentando é a possibilidade de utilizar onos painéis de gestão. Com ele, o usuário pode montar um painel inteiro com as informações que deseja acompanhar diariamente, usando inteligência artificial e linguagem natural.Você pode simplesmente dizer: “Nesta parte do meu painel, quero ver as dez últimas vendas que fiz acima de”. Em outra área, pode pedir para visualizar a tendência mensal dos gastos com determinada categoria de materiais. Na prática, o profissional pode solicitar aquilo de que precisa para administrar o negócio.A inteligência artificial atualiza as informações continuamente. Quando você chega ao trabalho pela manhã, ela consulta o sistema e apresenta os resultados. Assim, é possível personalizar o painel de acordo com as necessidades de cada pessoa.O próximo passo é fazer com que os agentes executem tarefas. O painel não vai apenas mostrar métricas e números. Ele poderá dizer: aqui estão as coisas que fizemos por você enquanto você dormia. O sistema poderá informar, por exemplo: “Resolvemos estas aprovações. Aqui estão as informações de que você precisa. Agora, decida se realmente quer aprovar isso”. O agente terá feito a pesquisa necessária e preparado o material para a decisão. Também poderá identificar exceções que considere fora do padrão e perguntar: “Você quer que as corrijamos?”.Isso se transforma em uma espécie de conversa. Os agentes apresentam situações sobre as quais o usuário pode agir, solicitam sua aprovação e, então, executam as ações autorizadas. O sistema passa a funcionar como uma espécie de colaborador e assistente de confiança, algo que acredito que todos valorizariam em seu trabalho.A confiança é a principal barreira à adoção. Estamos tentando superá-la fornecendo um contexto adequado à inteligência artificial. Todas as informações sobre a empresa armazenadas no NetSuite constituem um contexto importante. O conhecimento que acumulamos ao longo de 28 anos sobre como as empresas funcionam e como o NetSuite opera dentro delas também contribui para esse processo.Isso nos permite começar a disponibilizar esses recursos para todos os usuários e funcionários de uma organização, com mais confiança na precisão das respostas fornecidas pela IA.Acho que eles estão realmente empolgados. Muitos líderes observam tudo isso de uma perspectiva mais ampla e enxergam o enorme potencial da tecnologia. Mas as pessoas que executam as tarefas que estamos tentando melhorar precisam ver a IA em ação e perceber que ela realmente as ajuda a fazer seu trabalho melhor.Os líderes podem estar muito otimistas, mas queremos que também comecem a ouvir dos funcionários: “isso realmente está funcionando para mim. Seu otimismo é justificado”. Nosso trabalho é ajudar todos dentro das empresas a perceber o valor dessas ferramentas.Esperamos que os líderes possam dizer: “Não apenas acredito nisso, como também tenho evidências concretas de que a IA está nos ajudando a alcançar nossos objetivos de maneira mais rápida e fácil”.A missão geral teria sido a mesma: ajudar os empreendedores a ter sucesso, oferecendo ferramentas às quais antes não tinham acesso, especialmente quando eram pequenas empresas. Queríamos retirar de suas responsabilidades algumas tarefas manuais do dia a dia, para que pudessem se concentrar no que é importante.Mas, teríamos essas ferramentas poderosas, que talvez nos permitissem fazer ainda mais pelas empresas. Agora, estamos aproveitando esses recursos praticamente da mesma maneira que teríamos feito naquela época. É como se estivéssemos começando a empresa novamente, em certa medida, com todo esse novo poder ao qual não tínhamos acesso antes.Como líder, você recebe sinais de todos os lados. As pessoas esperam que você indique quais são as decisões certas, como a organização deve mudar e como pode continuar fiel ao que já fazia. Essas decisões são mais difíceis do que nunca, e isso coloca muita pressão sobre os líderes.Acredito que a capacidade de manter o foco, mesmo diante de tantas distrações, e de saber quando fazer algo de uma nova maneira e quando não fazer isso se tornou mais importante do que nunca. É necessário ignorar parte do ruído, mas não todo ele, porque algumas informações são realmente importantes.Você precisa ser muito fiel à visão e à missão da sua organização. Também não pode assumir coisas demais nem abraçar muitas novidades ao mesmo tempo. É preciso manter consistência em relação aos objetivos e avaliar quais iniciativas vão fazer você avançar mais rapidamente. A pergunta é: isso realmente vai me levar mais longe ou é apenas algo interessante de ter? Vai acelerar meu progresso de verdade?Você precisa avaliar tudo porque quer continuar avançando em direção à sua estrela-guia. Algumas coisas vão levar você para um lado, outras para outro. Nada vai levar você diretamente ao destino. Mas as iniciativas que vão impulsionar você mais rapidamente em direção a essa estrela-guia são aquelas nas quais deve apostar e investir mais. As demais podem ficar para depois.