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Patricia Knebel

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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 11:44

RS é líder na contratação de crédito para inovação na Finep

Recursos podem ser usados para desenvolvimento tecnológico e compra de equipamentos

Recursos podem ser usados para desenvolvimento tecnológico e compra de equipamentos

AdobeStock/Divulgação/JC
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O Rio Grande do Sul é líder em contratações de crédito descentralizado para empresas inovadoras da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). O Estado soma mais de R$ 1,5 bilhão de diferentes instrumentos da Finep e já chegou a mais de 200 municípios do RS em seus diversos instrumentos, o que é um recorde – nenhum outro Estado tem tantos municípios atendidos.

De acordo com a instituição, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), isso é uma evidência da força das pequenas e médias empresas locais.

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