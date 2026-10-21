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Patricia Knebel

Patricia Knebel

Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 15:50

Despertar Innovation Day reúne 600 pessoas em Porto Alegre

Encontro tem o propósito ampliar a participação feminina no ecossistema de inovação

Encontro tem o propósito ampliar a participação feminina no ecossistema de inovação

Despertar Innovation Day/Divulgação/JC
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Patricia Knebel
Patricia Knebel
A sexta edição do Despertar Innovation Day reuniu cerca de 600 pessoas, mais de 120 speakers e uma programação distribuída em três palcos, com conteúdos sobre empreendedorismo, liderança, inovação e tecnologia.

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