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Patricia Knebel

Patricia Knebel

Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 10:17

HappyRobot inicia operação no Brasil

Lucas Coelho e André Leite, líderes da operação no Brasil

Lucas Coelho e André Leite, líderes da operação no Brasil

Anna Carolina Negri/Divulgação/JC
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Patricia Knebel
Patricia Knebel
Unicórnio de agentes de inteligência artificial apoiado por a16z e Y Combinator, a HappyRobot está abrindo a sua operação no Brasil com escritório em São Paulo.

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