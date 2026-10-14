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Patricia Knebel

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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 12:25

Novo HomeView da Apple transforma a automação residencial com Siri AI

Dispositivo estará disponível a partir de 13 de novembro por US$ 299

Dispositivo estará disponível a partir de 13 de novembro por US$ 299

Apple/Divulgação/JC
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Ainda como parte dos seus tradicionais anúncios do segundo semestre, a Apple apresentou ao mercado essa semana novos dispositivos inteligentes para a casa. A grande atração é o HomeView que chega em quatro cores, prata, estelar, rosa e cinza-espacial, e foi projetado para ser o centro da casa.

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