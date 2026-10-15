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Patricia Knebel

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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 12:18

Cazoolo avança na criação de embalagens circulares

Lab, que completa quatro anos, participou de mais de 70 soluções criadas para o mercado

Lab, que completa quatro anos, participou de mais de 70 soluções criadas para o mercado

Cazoolo/Divulgação/JC
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O Cazoolo, lab de design de embalagens circulares da Braskem, está completando quatro anos com foco na transformação da circularidade das embalagens.

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