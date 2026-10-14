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Patricia Knebel

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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 11:56

Times têm que entender propósito da IA, aponta Ana Campoi

Ana Campoi esteve no SAP Connect 2026, em Las Vegas, e falou sobre tendências na área

Ana Campoi esteve no SAP Connect 2026, em Las Vegas, e falou sobre tendências na área

SAP/Divulgação/JC
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Gestão da mudança, letramento e entendimento do propósito. Esses são alguns dos segredos para que os profissionais consigam aderir definitivamente à Inteligência Artificial dentro das empresas. A head de Human Capital Management (HCM) da SAP Brasil, Ana Campoi, destaca a necessidade de que seja feito um grande trabalho de gestão de mudança nas corporações.

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