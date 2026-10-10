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Patricia Knebel

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Publicada em 10 de Outubro de 2026 às 20:46

SAP inicia oferta mais ampla de nova geração de agentes de IA

Empresas poderão entrar em um estado de inovação ágil e contínua, acredita Christianini

Empresas poderão entrar em um estado de inovação ágil e contínua, acredita Christianini

SAP/Divulgação/JC
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Patricia Knebel
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De Las Vegas,

A SAP inicia neste mês de outubro a liberação de novas capacidades dos seus agentes de inteligência artificial para o mercado global, inclusive o brasileiro. A visão de empresa autônoma, apresentada pela companhia durante o Sapphire, em maio, em Orlando (EUA), já possui mais de 100 casos já implementados.

“Esse é um momento relevante de trazer para a realidade a nossa visão. São os primeiros casos concretos de clientes globais usando os agentes de IA e provando a nova hipótese do quanto isso pode gerar valor”, comenta o líder de IA para as Américas da SAP, Cássio Christianini.

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