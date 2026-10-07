Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMercado Digital
Mercado Digital
Patricia Knebel

Patricia Knebel

Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 13:31

Não basta impressionar, IA tem que ser precisa, reforça Klein

Executivo destaca potencial do uso de interações e agentes com agentes

Executivo destaca potencial do uso de interações e agentes com agentes

SAP/Divulgação/JC
Compartilhe:
Patricia Knebel
Patricia Knebel
Las Vegas,

A IA pode ser impressionante. Mas nos negócios, impressionar não basta. “A IA tem que ser precisa”, pontuou o CEO da SAP, Christian Klein, no SAP Connect 2026.

Notícias relacionadas