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Patricia Knebel

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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 17:59

Martecia, com DNA de segurança, mira computação quântica

Time de fundadores e conselheiros da startup gaúcha

Time de fundadores e conselheiros da startup gaúcha

Martecia/Divulgação/JC
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A computação quântica ainda parece pertencer a um futuro distante, restrito aos laboratórios de universidades e às grandes empresas de tecnologia. Mas essa distância está diminuindo. Os computadores quânticos já existem (ainda que em estágio incipiente), e a disputa por essa tecnologia já está mobilizando grandes nações, como Estados Unidos e China.
 
Mas, aqui uma questão importante. É preciso olhar para a tecnologia como fundação desde já. Jorge Krug, que atuou como diretor de Tecnologia e Inovação do Banrisul durante anos e hoje é assessor consultivo da instituição, comenta que o avanço da tecnologia exige que as empresas comecem a olhar para seus impactos antes que os computadores quânticos atinjam plena capacidade operacional.

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