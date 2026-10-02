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Patricia Knebel

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Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 16:30

Edtech Árvore amplia operação nos EUA e mira 10 milhões de estudantes

Já são 30 mil alunos impactados nos EUA, conta Leal

Já são 30 mil alunos impactados nos EUA, conta Leal

Árvore/Divulgação/JC
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A edtech Árvore ampliou sua atuação internacional após a fusão com a SuperAutor, anunciada em dezembro de 2025. Agora com operação própria nos Estados Unidos, a empresa soma mais de 150 escolas parceiras confirmadas e 30 mil alunos impactados no país. No Brasil, são cerca de 11 mil escolas atendidas e mais de 4 milhões de estudantes impactados.

Especializada em formação leitora na educação básica, a Árvore passou a integrar soluções de leitura, escrita e avaliação em uma única jornada. A empresa é investida pela Potencia Ventures, grupo de investimentos voltado para negócios de impacto social, que apoiou movimentos como a integração com a SuperAutor e o início da expansão global.

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