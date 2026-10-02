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Patricia Knebel

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Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 16:24

IA mais autônoma deve ganhar espaço em governos

Adaptação com rapidez é um dos desafios que novo cenário apresenta

Adaptação com rapidez é um dos desafios que novo cenário apresenta

AdobeStock/Divulgação/JC
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Novas tendências tecnológicas têm trazido uma crescente pressão sobre os líderes do setor público para modernizar as operações de forma a conseguir atender às expectativas cada vez maiores dos cidadãos.

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