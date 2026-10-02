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Patricia Knebel

Patricia Knebel

Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 14:06

AMD anuncia aquisição da World Labs

Expectativa é que operação seja concluída até o final de 2026

Expectativa é que operação seja concluída até o final de 2026

AMD/Divulgação/JC
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Patricia Knebel
Patricia Knebel
A AMD anunciou que firmou um acordo definitivo para a aquisição da World Labs.

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