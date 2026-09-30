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Patricia Knebel

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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 17:06

Corrida pela expansão dos data centers exige profissionais mais qualificados

data center

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AdobeStock/Divulgação/JC
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Engenheiros eletricistas e mecânicos, técnicos, operadores e especialistas em refrigeração, automação, redes, segurança e manutenção de ambientes críticos formam a lista de perfis mais demandados para realizar projetos voltados a data centers no Brasil. O setor vive um crescimento rápido, mas exige formação profissional em ritmo compatível.

Um estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV) estima que um único data center de 100 MW pode movimentar cerca de 12,5 mil empregos diretos e indiretos ao longo de 18 a 36 meses, além de R$ 590 milhões em renda do trabalho e R$ 1,5 bilhão de impacto no PIB. São mapeadas oportunidades para engenheiros eletricistas e de dados em projetos de subestações, qualidade de energia, automação e integração de fontes renováveis.

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