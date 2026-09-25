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Patricia Knebel

Patricia Knebel

Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 18:43

Empreendedorismo de alto impacto não acontece só em São Paulo, diz Endeavor

Carolina e Daniella oficializaram a nova etapa da parceria entre as instituições

Carolina e Daniella oficializaram a nova etapa da parceria entre as instituições

Instituto Caldeira/Divulgação/JC
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Patricia Knebel
Patricia Knebel
Mais um termo assinado durante a Semana Caldeira para ampliar a conexão entre ambientes de inovação e o desenvolvimento de empreendedores e startups foi entre o Instituto Caldeira e a Endeavor Brasil, rede global de apoio a empreendedores de alto impacto.

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