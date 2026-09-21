Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMercado Digital
Mercado Digital
Patricia Knebel

Patricia Knebel

Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 18:42

Live commerce é aposta do momento para Mercado Livre

Grandes nomes do empreendedorismo participam do encontro em Porto Alegre

Grandes nomes do empreendedorismo participam do encontro em Porto Alegre

Instituto Caldeira/Divulgação/JC
Compartilhe:
Patricia Knebel
Patricia Knebel
“O grande sucesso do Mercado Livre foi descobrir que o segredo da internet não é vender, é pagar e entregar”. O embaixador do Mercado Livre com mais de 18 anos de experiência na empresa, André Santos, participou ontem (21) do primeiro dia da Semana Caldeira, e contou um pouco da origem e da ambição do grupo argentino.

Notícias relacionadas