Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMercado Digital
Mercado Digital
Patricia Knebel

Patricia Knebel

Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 17:31

Inovar é saber ver, provoca CEO do Caldeira

Valério conta que tema da edição foi inspirada na biografia de Leonardo da Vinci

Valério conta que tema da edição foi inspirada na biografia de Leonardo da Vinci

Instituto Caldeira/Divulgação/JC
Compartilhe:
Patricia Knebel
Patricia Knebel
Se Leonardo da Vinci, um dos maiores gênios da humanidade, fosse CEO de uma empresa hoje em dia, como iria navegar nesse mundo que vemos todos os dias na internet, na televisão e nos jornais?

Notícias relacionadas