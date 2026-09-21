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Patricia Knebel

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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 16:50

Especialista global ensina fundadores a fazer pitch de impacto  

Chris Roe já treinou fundadores, CEOs e profissionais em mais de 15 países

Chris Roe já treinou fundadores, CEOs e profissionais em mais de 15 países

Instituto Caldeira/Divulgação/JC
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Do pitch ao impacto. Chris Roe, especialista global em comunicação – já treinou fundadores, CEOs e profissionais em mais de 15 países – apresentou aos fundadores como eles podem comunicar suas histórias com mais confiança, no primeiro dia da programação da Semana Caldeira, realizada nesta semana no Instituto Caldeira. 

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