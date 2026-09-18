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Patricia Knebel

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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 19:49

Tem sido uma jornada mágica, diz Pedro Valério

Pedro Valério destaca semana de conteúdos relevantes e oportunidades de conexões

Pedro Valério destaca semana de conteúdos relevantes e oportunidades de conexões

Instituto Caldeira/Divulgação/JC
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Inicia nesta segunda-feira (21) a quinta edição da Semana Caldeira, que já se consolidou como um dos principais encontros de inovação do Brasil, especialmente pela qualidade dos temas e speakers nacionais e internacionais. Cerca de 12 mil pessoas acompanharão essa semana mais de 300 palestrantes, como o cofundador do Waze, Uri Levine; o presidente da Cimed, João Adibe; o sócio e CEO do iFood, Diego Barreto e o diretor do Dana-Farber Cancer Institute, Gus Halwani. Estão confirmadas delegações de pelo menos 12 países.

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