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Patricia Knebel

Patricia Knebel

Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 13:54

Workshops aprofundam debates durante Semana Caldeira

Evento reunirá grandes nomes nacionais e globais na próxima semana

Evento reunirá grandes nomes nacionais e globais na próxima semana

Instituto Caldeira/Divulgação/JC
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Patricia Knebel
Patricia Knebel
Líderes de algumas das empresas mais admiradas do mercado estarão no palco da Semana Caldeira na próxima semana, evento que já entrou para o calendário dos festivais de inovação e empreendedorismo do Brasil.

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