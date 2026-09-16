Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMercado Digital
Mercado Digital
Patricia Knebel

Patricia Knebel

Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 12:59

eSales lança Sollara, com ambição de faturar R$ 50 milhões no triênio

Projeto prevê ações comerciais nos Estados Unidos e em Portugal

Projeto prevê ações comerciais nos Estados Unidos e em Portugal

eSales/Divulgação/JC
Compartilhe:
Patricia Knebel
Patricia Knebel
Com projeção de faturamento de R$ 2 milhões até o final do ano e, no triênio, de R$ 50 milhões, a Sollara, startup focada em inteligência artificial, integração de sistemas, agentes inteligentes e automação de processos, chega ao mercado. A busca desse resultado considera marketing e ações comerciais no Brasil, nos Estados Unidos e em Portugal.

Notícias relacionadas