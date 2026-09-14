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Patricia Knebel

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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 20:16

Ubots celebra dez anos com debate sobre IA e cooperativismo

CEO da Ubots diz que tecnologia só faz sentido quando gera retorno real

CEO da Ubots diz que tecnologia só faz sentido quando gera retorno real

Ubots/Divulgação/JC
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Consolidada como uma companhia AI Native, com IA no núcleo de sua cultura, processos e arquitetura de produtos, a empresa Ubots avança no mercado de soluções de inteligência artificial para mensageria e agentes conversacionais.

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