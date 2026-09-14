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Patricia Knebel

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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 11:57

Invasões bem-sucedidas cresceram em 56% das organizações

Interseção entre IA generativa e cibersegurança é preocupação central

Interseção entre IA generativa e cibersegurança é preocupação central

AdobeStock/Divulgação/JC
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Pelo menos 56% das organizações brasileiras sofreram mais ciberataques bem-sucedidos em 2025 do que em anos anteriores, revela um estudo da ManageEngine que ouviu 1 mil especialistas na área de TI e executivos C-level em pequenas e grandes empresas no Brasil, México, Colômbia, República Dominicana e Chile.

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