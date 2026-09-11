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Patricia Knebel

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Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 18:27

Semana Caldeira deve receber mais de 10 mil pessoas

Quinta edição receberá delegações de 12 países, como China, EUA e Dinamarca

Quinta edição receberá delegações de 12 países, como China, EUA e Dinamarca

Instituto Caldeira/Divulgação/JC
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Com projeção de receber mais de 10 mil participantes, mais de 200 palestrantes nacionais e internacionais e delegações de pelo menos 12 países, a quinta edição da Semana Caldeira acontece de 21 a 25 de setembro.

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