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Patricia Knebel

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Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 16:30

Startups lideram uso avançado de IA, revela AWS

Paula Bellizia e Cleber Morais participaram do encontro, em São Paulo

Paula Bellizia e Cleber Morais participaram do encontro, em São Paulo

AWS/Divulgação/JC
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As startups brasileiras já são a principal força de inovação e adoção de Inteligência Artificial (IA) no país. É o que aponta o estudo "Desbloqueando o Potencial da IA no Brasil 2026", encomendado pela Amazon Web Services (AWS) à consultoria Strand Partners e divulgado recentemente no AWS Summit São Paulo. 

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