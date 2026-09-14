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Patricia Knebel

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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 12:19

Com Acelera AI, Panvel quer preparar talentos para dados e IA

Iniciativa da rede de farmácias é aberta a profissionais internos e externos

Iniciativa da rede de farmácias é aberta a profissionais internos e externos

Panvel/Divulgação/JC
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O Acelera AI, programa de transição de carreira lançado pela Panvel Farmácias, vai preparar talentos para atuar na área de Dados e IA conectando desenvolvimento profissional a desafios reais do negócio.

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