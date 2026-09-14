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Patricia Knebel

Patricia Knebel

Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 10:48

Finep abre chamada de R$ 100 milhões para semicondutores

Mercado global de chips movimentou US$ 791,7 bilhões em 2025

Mercado global de chips movimentou US$ 791,7 bilhões em 2025

TSMC/Divulgação/JC
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Jornal do Comércio
A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) anunciou recursos de R$ 100 milhões em subvenção econômica para a chamada pública “Programa Mais Inovação, Rodada 2, Semicondutores.

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