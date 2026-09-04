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Patricia Knebel

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Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 14:51

ReflexIA transforma a gestão de autorizações de gastos com IA

Cerimônia reunião participantes no SAP Labs, em São Leopoldo, e remotamente no México

Cerimônia reunião participantes no SAP Labs, em São Leopoldo, e remotamente no México

SAP Labs/Divulgação/JC
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A Universidad Tecmilenio, grande vencedora do SAP Innoweeks 2026, desenvolveu o ReflexIA, uma nova plataforma inteligente para a gestão e aprovação de despesas, que moderniza um processo crítico da instituição e fortalece a transparência na tomada de decisões financeiras.

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